Немецкий футбольный союз не поддержит Инфантино на выборах

Как сообщает Bild, президент DFB Бернд Нойендорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Фоларина Балогуна, приостановленная дисквалификация которого позволила игроку сыграть в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4).