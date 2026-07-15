Немецкий футбольный союз не поддержит Инфантино на выборах

Как сообщает Bild, президент DFB Бернд Нойендорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Фоларина Балогуна, приостановленная дисквалификация которого позволила игроку сыграть в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4).
Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен переизбираться на очередной срок. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября.
56-летний швейцарский юрист Инфантино возглавляет ФИФА с сентября 2016 года, сменив на данном посту Йозефа «Зеппа» Блаттера, и намерен баллотироваться на новый срок. Выборы пройдут 18 ноября 2026 года в столице Марокко Рабате.