Бывший игрок «Спартака» Алекс Крал перешел в «Копенгаген»

28-летний футболист перешел в датский клуб на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Крал выступал за берлинский «Унион», за который провел 21 матч, не сумев отметиться результативными действиями.
В России Крал известен по выступлениям за московский «Спартак». В сентябре 2019 года «красно-белые» приобрели его у пражской «Славии» за 12 млн евро. За два с половиной сезона чех провел за команду 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.
Весной 2022 года Крал приостановил контракт со «Спартаком», после чего на правах аренды выступал за «Шальке» и «Унион». Летом 2024 года чех окончательно покинул российский клуб в качестве свободного агента и подписал с «Унионом» полноценный контракт.
Минувший сезон «Копенгаген» завершил на седьмом месте в чемпионате Дании, что стало худшим результатом клуба в XXI веке. Новый сезон команда откроет 26 июля домашним матчем против «Люнгбю».