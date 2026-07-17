Сперцян спел песню «Nossa, nossa» на посвящении в «Аль‑Ахли»

Во время командного ужина 26‑летний футболист поднялся на стул и спел композицию Ai Se Eu Te Pego, запомнившуюся многим по припеву «Nossa, nossa…».
Дебют Сперцяна за новый клуб получился результативным: в предсезонном товарищеском матче против австрийского «Пинцгау» он отметился голом.
Трансфер Сперцяна в «Аль‑Ахли» состоялся 7 июля — по данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила 25 миллионов долларов.
Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне‑2024/25 он вместе с командой завоевал золото чемпионата России. В завершившемся сезоне‑2025/26 полузащитник отдал 16 результативных передач в РПЛ, повторив рекорд лиги по этому показателю, а также забил 13 мячей.