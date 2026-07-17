«Извини, я сейчас отдыхаю». Емельяненко отказал Смолову в фото

— Я был в бане «Сандуны». Там отдыхал Федор Емельяненко с компанией. Я хотел сфоткаться с ним. Подхожу к нему: «Федор, здравствуйте. Я ваш тезка. Можно, пожалуйста, фотографию?» Он такой: «Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться». Я говорю: «Все, извините», — рассказал Смолов.