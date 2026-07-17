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«Извини, я сейчас отдыхаю». Емельяненко отказал Смолову в фото

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в интервью Адаму Зубайраеву рассказал о необычной встрече с легендарным бойцом ММА Федором Емельяненко.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Я был в бане «Сандуны». Там отдыхал Федор Емельяненко с компанией. Я хотел сфоткаться с ним. Подхожу к нему: «Федор, здравствуйте. Я ваш тезка. Можно, пожалуйста, фотографию?» Он такой: «Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться». Я говорю: «Все, извините», — рассказал Смолов.

Федор Емельяненко считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. На его счету 47 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 40 побед (31 — досрочно) и потерпел семь поражений.

В феврале 2023 года Емельяненко завершил карьеру, проиграв техническим нокаутом в чемпионском бою американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.

36-летний Смолов находится в свободного агента. Летом 2025 года он покинул «Краснодар», после чего несколько раз сыграл за медиафутбольный клуб «БроукБойз».