Португальский футболист умер на пробежке в возрасте 26 лет

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 июля, в районе Армил муниципалитета Фафе. Во время пробежки футболист почувствовал себя плохо и упал на дорогу. Прохожие вызвали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти — смерть футболиста была констатирована на месте.
Инди являлся воспитанником «Порту» — в сезоне-2017/18 он выступал за юношескую команду клуба до 19 лет. Позже он играл за португальские клубы «Униан Лейрия», «Валадареш Гая», «Педраш Рубраш», «Витория де Сернаше», «Вила Меан» и «Сезаренсе».
В феврале 2023 года Инди перешел в эстонский «Харью». Он провел за клуб 45 матчей и забил один гол.