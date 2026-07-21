Португальский футболист умер на пробежке в возрасте 26 лет

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 июля, в районе Армил муниципалитета Фафе. Во время пробежки футболист почувствовал себя плохо и упал на дорогу. Прохожие вызвали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти — смерть футболиста была констатирована на месте.