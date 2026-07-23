Гризманн забил в дебютном матче за «Орландо Сити» в МЛС: видео

Гризманн вышел в стартовом составе и забил гол в дебютной встрече за «Орландо Сити». 35-летний француз покинул «Атлетико» по окончании сезона-2025/26 и на правах свободного агента подписал с американским клубом двухлетний контракт — до лета 2028 года.