Гризманн забил в дебютном матче за «Орландо Сити» в МЛС: видео

Забитыми мячами в этой встрече отметились Давид Брекало (7'), Иван Ангуло (29'), Антуан Гризманн (47') и Брайан Охеда (72').
Гризманн вышел в стартовом составе и забил гол в дебютной встрече за «Орландо Сити». 35-летний француз покинул «Атлетико» по окончании сезона-2025/26 и на правах свободного агента подписал с американским клубом двухлетний контракт — до лета 2028 года.
За «Атлетико» Гризманн провел 501 матч, в которых забил 212 мячей и отдал 101 голевую передачу. С «матрасниками» он выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2018) и Суперкубок УЕФА (2018).
«Орландо Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. В ночь на воскресенье, 26 июля, «львы» сыграют дома против «Нэшвилла».