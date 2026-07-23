Миранчук продлил безрезультативную серию в МЛС до шести игр

У хозяев забитыми мячами отметились Кервин Варгас (16') и Лиэль Абада (45'), у гостей отличились Элиас Баэс (57') и Мигель Альмирон (76').
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не сумел отметиться результативными действиями и продлил свою безрезультативную серию до шести матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина в этом сезоне 18 матчей, в которых он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
«Атланта Юнайтед» продлила безвыигрышную серию в МЛС до пяти матчей и идет на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ночь на воскресенье, 26 июля, команда на выезде сыграет против «Нью-Инглэнд Революшн».
В другом матче игрового дня «Спортинг Канзас-Сити» дома обыграл «Миннесоту Юнайтед» (2:1). Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов провел весь матч на скамейке запасных.