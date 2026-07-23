Миранчук продлил безрезультативную серию в МЛС до шести игр

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не сумел отметиться результативными действиями и продлил свою безрезультативную серию до шести матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина в этом сезоне 18 матчей, в которых он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.