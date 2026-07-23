Дебют Левандовского обернулся поражением «Чикаго» в МЛС

Встреча прошла на домашнем стадионе команды из штата Флорида. Счет был открыт уже на 18-й минуте после автогола голкипера хозяев Риоса Ново. Однако еще до перерыва Луис Суарес реализовал пенальти и восстановил равновесие.
На 51-й минуте 39-летний уругваец оформил дубль и вывел «Интер Майами» вперед. Гости сумели отыграться благодаря точному удару защитника Пусо Дитхеджейна на 67-й минуте, однако последнее слово осталось за хозяевами: на 87-й минуте победный мяч забил Престон Пламбек.
В этой встрече за «Чикаго Файр» дебютировал звездный польский форвард Роберт Левандовский. Нападающий провел на поле 62 минуты, но не сумел отметиться результативными действиями.
После этой победы «Интер Майами» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. «Чикаго Файр» идет третьим, имея в активе 26 баллов.