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Легендарный игрок «Милана» Франко Барези умер в возрасте 66 лет

Бывший защитник «Милана» Франко Барези ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В последнее время экс-капитан «россонери» боролся с серьезной болезнью.

— «Милан» скорбит после смерти Франко Барези. Его пример и глубина характера навсегда останутся, как и его футболка с номером 6, неотъемлемой и фундаментальной частью ДНК и истории клуба. Соболезнования, которые «Милан» выражает всей семье Франко Барези, разделяет каждый болельщик «россонери» в этот трудный час, — сказано в заявлении клуба.

Барези выступал за «Милан» с 1978 по 1997 год. Он провел за клуб 716 матчей, в которых забил 33 мяча. В составе «россонери» Барези шесть раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза завоевывал Суперкубок Италии, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА (1989, 1990, 1994).

Также на счету Барези 81 матч и один гол за сборную Италии. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 1982 году, вице-чемпионом мира в 1994 году, а также становился бронзовым призером Евро-1988 и ЧМ-1990.

Барези вошел в историю футбола как футболист, забивший наибольшее количество автоголов — 13. Также знаменательным для итальянского футбола стало его противостояние со старшим братом Джузеппе, который был многолетним игроком и капитаном «Интера» — главного соперника «Милана».

После завершения карьеры в 1997 году Барези продолжил работу в структуре «Милана». В 2013 году он был включен в Зал славы итальянского футбола.

Барези вместе с женой Маурой Лари воспитывал двоих детей, включая приемного сына Джанандреа, который родился в России и был усыновлен в Москве в возрасте двух лет.