Комментатора «Матч ТВ» удивила поддержка УЕФА со стороны России

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о готовности отказаться от участия европейских сборных в чемпионате мира, если Международная федерация футбола (ФИФА) продаст часть коммерческих прав на турнир частным инвесторам. Заявление было сделано от имени всех 55 входящих в организацию национальных ассоциаций, включая Российский футбольный союз (РФС).
«Странная новость. Странно объединяться в коалиции с теми, кто с тобой отказывается сесть за один стол. С теми, кто лоббировал нашу отмену. Кто запрещал в 2023 году возвращать к соревнованиям наших юношей и девочек. То, что хочет сделать Инфантино — это торговля игрой. Торговля ценностями. Желание этому противостоять вполне естественно. Но еще более естественно нежелание вставать в один строй с теми, кто упорно плевал тебе в лицо. А порой — и в спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними плечом к плечу собрались? Так кинут. Подставят при первой возможности. И конечно, сделают все, чтобы мы оставались в изоляции. Нам точно с ними в один строй нужно?» — написал Моссаковский.
Ранее стало известно, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков. Еврокубковый сезон-2026/27 станет пятым по счету без российских клубов.