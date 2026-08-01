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Мусагалиев заявил о договоренности с Дзюбой по медиафутболу

Президент ФК «10» рассказал, что форвард пообещал перейти только в его команду, если решит выступать в Медиалиге.

Источник: РИА "Новости"

Президент медиафутбольного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой. Его слова опубликованы в Telegram-канале Sugar FIFA.

«Мы договорились с Артемом, что, если он пойдет в медиафутбол, то только в “Десятку”. Будем ждать его», — сказал Мусагалиев.

По словам президента клуба, он обсуждал с Дзюбой не только игру на поле, но и участие в околофутбольных проектах. При этом Мусагалиев предположил, что опытному форварду может быть уже не так интересно продолжать карьеру на привычной позиции в медиафутболе.

Ранее президент 2Drots Некит заявлял, что был бы готов подписать Дзюбу, а также форварда Антона Заболотного.