УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА

УЕФА выступил с жестким заявлением после отказа ФИФА от идеи продажи части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Текст заявления опубликован журналистом Робом Харрисом.
«Небрежно подготовленная, закулисная и непрозрачная сделка, которую пытался навязать Джанни Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи», — говорится в заявлении.
В УЕФА приветствовали решение отказаться от сделки, однако подчеркнули, что намерены совместно с национальными ассоциациями и другими конфедерациями провести расследование обстоятельств появления этой инициативы и подготовить меры, которые не позволят подобной ситуации повториться.
Также в организации заявили, что будут добиваться более эффективного использования средств ФИФА для развития футбола через существующие программы поддержки, не прибегая к продаже коммерческих прав на турниры.