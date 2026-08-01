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УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА

Организация раскритиковала попытку продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Источник: Reuters

УЕФА выступил с жестким заявлением после отказа ФИФА от идеи продажи части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Текст заявления опубликован журналистом Робом Харрисом.

«Небрежно подготовленная, закулисная и непрозрачная сделка, которую пытался навязать Джанни Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи», — говорится в заявлении.

В УЕФА приветствовали решение отказаться от сделки, однако подчеркнули, что намерены совместно с национальными ассоциациями и другими конфедерациями провести расследование обстоятельств появления этой инициативы и подготовить меры, которые не позволят подобной ситуации повториться.

Также в организации заявили, что будут добиваться более эффективного использования средств ФИФА для развития футбола через существующие программы поддержки, не прибегая к продаже коммерческих прав на турниры.