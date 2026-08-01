УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА

«Небрежно подготовленная, закулисная и непрозрачная сделка, которую пытался навязать Джанни Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи», — говорится в заявлении.