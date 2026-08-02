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Члены Совета ФИФА добиваются внеочередного заседания

По данным СМИ, недовольство работой Джанни Инфантино может привести к попытке инициировать его отставку.

Источник: AP 2024

Члены Совета ФИФА пытаются добиться проведения внеочередного заседания на фоне растущего недовольства президентом организации Джанни Инфантино. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, для созыва заседания необходима поддержка 19 из 37 членов Совета. Изначально претензии были связаны с требованием провести независимое расследование решения снять дисквалификацию с Фоларина Балогуна во время чемпионата мира. После истории с попыткой продажи 20% коммерческих прав на чемпионат мира инвестиционной компании Thrive Capital число недовольных выросло.

Как утверждает The Guardian, часть членов Совета может потребовать отставки Инфантино, если он откажется санкционировать независимое расследование. Также уже обсуждаются возможные кандидаты на пост президента ФИФА.

Очередное заседание Совета запланировано на ноябрь. Для созыва чрезвычайного конгресса и голосования о недоверии президенту необходимы обращения от 43 национальных ассоциаций.