Члены Совета ФИФА добиваются внеочередного заседания

По информации издания, для созыва заседания необходима поддержка 19 из 37 членов Совета. Изначально претензии были связаны с требованием провести независимое расследование решения снять дисквалификацию с Фоларина Балогуна во время чемпионата мира. После истории с попыткой продажи 20% коммерческих прав на чемпионат мира инвестиционной компании Thrive Capital число недовольных выросло.