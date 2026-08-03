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Инфантино хотел повысить себе зарплату в 10 раз — до €30 млн

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планировал увеличить свою зарплату до 30 млн евро в год. Об этом сообщает The Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, такая возможность появилась бы в случае успешного запуска проекта FIFA Forward Enterprise (FFE). Кроме того, Инфантино мог рассчитывать на дополнительные бонусы за руководство новой структурой.

В должности президента ФИФА 56-летний функционер зарабатывает около трех миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FFE, которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.

Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от Инфантино, который хотел лично возглавить FFE.

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ и АФК также выступили против инициативы организации, из-за чего к возможному бойкоту могут присоединиться сборные из Азии и Южной Америки.

1 августа Инфантино объявил, что ФИФА отказывается от инициативы по созданию FFE. Позже появилась информация, что УЕФА будет продолжать добиваться отставки Инфантино и всего руководства ФИФА в связи с «потерей доверия».

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий четырехлетний срок. Новые выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года.