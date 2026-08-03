Инфантино хотел повысить себе зарплату в 10 раз — до €30 млн

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ и АФК также выступили против инициативы организации, из-за чего к возможному бойкоту могут присоединиться сборные из Азии и Южной Америки.