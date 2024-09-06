Вице-чемпион «Формулы-1» попал в ДТП на улицах Монако: видео

Леклер находился за рулем своего кроссовера Ferrari Purosangue, стоимость которого составляет 400 тыс. долларов. 26-летний монегаск на небольшой скорости зацепил бампер стоявшего перед ним автомобиля. Инцидент произошел на повороте Grand Hotel Hairpin — одном из самых узнаваемых участков трассы Гран-при Монако.
На минувшей неделе Леклер одержал вторую победу в сезоне, выиграв Гран-при Италии. Первая победа была одержана в мае на домашнем для пилота Гран-при Монако. Всего в активе пилота «Феррари» 217 набранных очков. Он занимает третье место, уступая Ландо Норрису (247) и Максу Ферстаппену (303).
Леклер является самым успешным гонщиком в истории Монако. В 2022 году он завершил сезон на втором месте в личном зачете, уступив чемпионский титул Ферстаппену. Этот сезон пока остается лучшим в его карьере в «королевских гонках».
Ближайший этап «Формулы-1» пройдет 15 сентября в Баку.