Чемпион «Формулы-1» будет отбывать наказание в Руанде

По решению Международной автомобильной федерации (FIA), Макс Ферстаппен обязан заниматься общественными работами в качестве наказания за нарушение кодекса поведения на пресс-конференции.
В сентябре 2024 года действующий чемпион «Формулы-1» грубо высказался о состоянии своего автомобиля во время квалификации Гран-при Азербайджана, заявив, что его машина «была в заднице». В FIA признали отсутствие в словах оскорбления в чей-то адрес, но указали на то, что гонщик как пример для подражания не может использовать подобные слова публично.
«Ферстаппен отправится на церемонию награждения FIA, которая пройдет в рамках генеральной ассамблеи на следующей неделе в столице Руанды Кигали, чтобы получить свой четвертый трофей чемпиона “Формулы-1”. Во время пребывания в Кигали он проведет работу с юными спортсменами в рамках программы развития, организованной местным автомобильным клубом», — говорится в сообщении FIA.
Пилот «Ред Булл» Ферстаппен является четырехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» — в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. В сезоне 2024 года нидерландец досрочно завоевал четвертый подряд титул по итогам Гран-при Лас-Вегаса.