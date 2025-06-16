«Это ужасно». Хэмилтон признался, что во время гонки сбил сурка

«На самом деле, вплоть до этого инцидента все складывалось неплохо. Я хорошо стартовал, удержал позицию, держался в одном темпе с соперниками, хорошо работал с шинами. Так что да, в тот момент я был настроен оптимистично. Но потом… Понятно, что я не видел, как именно это произошло. Но потом мне сообщили, что я задавил сурка. И это просто ужасно. Ведь я очень люблю животных. Так что да, все это очень печально. Раньше со мной такого никогда не происходило на этой трассе.



В результате случившегося вся правая часть днища болида оказалась повреждена. Так что да, это непросто. К тому же, с учетом того, что где-то в середине гонки у нас возникли проблемы еще и с тормозами. А также мы, вероятно, немного затянули с моментом пит-стопа и в результате вернулись на трассу, попав в трафик. В общем одно следовало за другим. Так что с учетом проблем с тормозами я рад тому, что вообще сумел добраться до финиша и заработать несколько очков», — рассказал Хэмилтон после финиша.