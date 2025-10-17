Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн

По соглашению Apple TV будет транслировать все тренировки, квалификации, спринты и Гран-при «Формулы-1». Отдельные гонки и все тренировки в течение сезона также будут доступны для бесплатного просмотра в приложении Apple TV. F1 TV Premium, собственный премиум-контент «Формулы-1», по-прежнему будет доступен в США только по подписке на Apple TV и будет бесплатным для всех подписчиков.