Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн

Apple стала официальным вещателем «Формулы-1» в США на ближайшие пять лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Формула-1» подписала пятилетний контракт с Apple, в рамках которого компания с 2026 года станет эксклюзивно транслировать гонки чемпионата в США. Об этом сообщается на сайте «Ф-1».

По данным Variety, сумма контракта составила примерно 750 миллионов долларов.

Как отмечает Apple, партнерство основано на крепнущих отношениях компании с «Формулой-1» после мирового успеха блокбастера F1 с Брэдом Питтом в главной роли от Apple Original Films, самого кассового спортивного фильма всех времен, который собрал в прокате 630 миллионов долларов.

По соглашению Apple TV будет транслировать все тренировки, квалификации, спринты и Гран-при «Формулы-1». Отдельные гонки и все тренировки в течение сезона также будут доступны для бесплатного просмотра в приложении Apple TV. F1 TV Premium, собственный премиум-контент «Формулы-1», по-прежнему будет доступен в США только по подписке на Apple TV и будет бесплатным для всех подписчиков.

«Это невероятно интересное партнерство как для Формулы-1, так и для Apple, которое позволит нам и дальше максимально использовать наш потенциал роста в США с помощью правильного контента и инновационных каналов дистрибуции», — подчеркнул генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.