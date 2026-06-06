Квалификация в Монако: Антонелли быстрее Ферстаппена и Хэмилтона

Четвертое место на стартовой решетке досталось монегаску Шарлю Леклеру («Феррари»). В финальном сегменте квалификации во время последней попытки он врезался в стену и не смог улучшить свой результат (1 минута 12,351 секунды). При этом Леклер показал лучшее время в первой свободной практике, а во второй и третьей тренировках стал вторым. 3 июня гонщик продлил контракт с «Феррари».