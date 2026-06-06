Квалификация в Монако: Антонелли быстрее Ферстаппена и Хэмилтона

Как сообщает ТАСС, итальянец показал лучшее время круга, преодолев дистанцию за 1 минуту 12,051 секунды. Второй результат продемонстрировал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», отставший на 0,043 секунды. Третью позицию занял британец Льюис Хэмилтон (+0,228), выступающий за «Феррари».
Четвертое место на стартовой решетке досталось монегаску Шарлю Леклеру («Феррари»). В финальном сегменте квалификации во время последней попытки он врезался в стену и не смог улучшить свой результат (1 минута 12,351 секунды). При этом Леклер показал лучшее время в первой свободной практике, а во второй и третьей тренировках стал вторым. 3 июня гонщик продлил контракт с «Феррари».
В первую десятку также вошли: 5. Исак Хаджар («Ред Булл», +0,383), 6. Джордж Расселл («Мерседес», +0,394), 7. Оскар Пиастри («Макларен», +0,573), 8. Ландо Норрис («Макларен», +0,714), 9. Пьер Гасли («Альпин», +1,175), 10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз», +1,361).
Гонка запланирована на воскресенье.