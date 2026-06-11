Стюарды пересмотрят штрафы Гасли на Гран-при Монако

Международная автомобильная федерация (ФИА) согласилась повторно рассмотреть штрафы пилота «Альпин» Пьера Гасли, полученные на Гран-при Монако. Об этом говорится в официальных документах организации, опубликованных на сайте ФИА.
Запрос французской команды был признан обоснованным, поскольку представленные материалы содержат новые и значимые доказательства. Теперь стюарды заново изучат обстоятельства инцидента.
По итогам гонки Гасли получил два штрафа за превышение скорости на пит-лейн. Из-за этих санкций француз опустился с третьего на седьмое место в итоговом протоколе и лишился подиума.
Ранее аналогичные наказания были вынесены нескольким пилотам. По данным СМИ, причиной могла стать специфика работы датчиков контроля скорости на пит-лейн во время этапа в Монако.
Если стюарды примут решение в пользу «Альпин», результаты гонки могут быть пересмотрены.