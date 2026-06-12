Гасли вернули третье место по итогам Гран-при Монако

Пилоту «Альпин» Пьеру Гасли возвращено третье место по итогам шестого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако, проходившего на городской трассе в Монте-Карло.
Гонка состоялась 7 июня. Победу одержал пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, для которого эта победа стала пятой подряд. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари». Первоначально третью позицию в итоговом протоколе занял гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар.
Гасли пересек финишную черту третьим, однако утратил место на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне, в результате чего переместился на седьмую позицию. Отмечалось, что на момент финиша пилот не был осведомлен о наложенных санкциях. Позднее команда направила протест в Международную автомобильную федерацию (FIA) с просьбой пересмотреть решение.
«В результате протеста стюарды отменили два пятисекундных штрафа, наложенных на автомобиль под номером 10 (Гасли — ред.), что возвращает команде третье место по итогам гонки. Мы хотели бы поблагодарить FIA и “Формулу-1” за прозрачность и сотрудничество на протяжении всего процесса пересмотра, а также за принятое решение», — говорится в заявлении, опубликованном на странице «Альпин» в соцсети X.
Таким образом, 30-летний Гасли в шестой раз в карьере вошел в тройку призеров Гран-при. В его активе одна победа — на Гран-при Италии 2020 года в Монце. Хаджар, изначально занявший третье место, после корректировки результатов лишился своего первого подиума в составе «Ред Булл». Благодаря изменению Гасли заработал 15 очков и с 35 баллами переместился с десятой на восьмую строчку личного зачета, опередив Хаджара.