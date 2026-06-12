Гасли вернули третье место по итогам Гран-при Монако

«В результате протеста стюарды отменили два пятисекундных штрафа, наложенных на автомобиль под номером 10 (Гасли — ред.), что возвращает команде третье место по итогам гонки. Мы хотели бы поблагодарить FIA и “Формулу-1” за прозрачность и сотрудничество на протяжении всего процесса пересмотра, а также за принятое решение», — говорится в заявлении, опубликованном на странице «Альпин» в соцсети X.