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Алонсо может вернуться в «Альпин» в 2027 году

Слухи о будущем испанца усилились после его слов о том, что Гран-при Барселоны, вероятно, станет для него последним в Формуле-1.

Источник: Reuters

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо может вернуться в «Альпин» в 2027 году, сообщает Motorsport.

Поводом для разговоров стали слова 45-летнего испанца перед Гран-при Барселоны. Алонсо заявил, что этот этап, вероятно, станет для него последней гонкой Формулы-1 на трассе «Каталунья».

«Это будет особенный уик-энд, вероятно, моя последняя гонка в Барселоне в Формуле-1. Поэтому я хочу поблагодарить всех», — сказал пилот «Астон Мартин».

Позднее Алонсо уточнил, что примет решение о продолжении карьеры после летнего перерыва. По данным Motorsport, сейчас обсуждаются два сценария: продолжение сотрудничества с «Астон Мартин» или возвращение в команду из Энстоуна.

«Альпин» сейчас возглавляет Флавио Бриаторе, который также является менеджером Алонсо. В материале отмечается, что идея возвращения испанца в команду, с которой он выиграл два чемпионских титула, выглядит реалистичной.

Алонсо уже трижды выступал за эту структуру: за «Рено» в 2003—2006 и 2008−2009 годах, а затем за «Альпин» после возвращения в Формулу-1 в 2021-м.

Motorsport отмечает, что возможный переход был бы связан не только с символикой. «Альпин» с мотором «Мерседес» может выглядеть более надежным вариантом, если Алонсо захочет еще раз побороться за подиум.