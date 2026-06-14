Ферстаппен резко ответил на вопрос о встрече с Red Bull

«Конечно, мой самолет можно отследить. У меня с этим нет проблем. Люди могут видеть, где я нахожусь. Они могут задавать вопросы, но я отвечаю только на те, на которые хочу отвечать. Если с моей стороны будет что-то, я сам сообщу. Вот и все», — добавил пилот.