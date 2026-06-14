Ферстаппен резко ответил на вопрос о встрече с Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен отказался раскрывать детали встречи с руководством компании в Австрии, сообщает RacingNews365.
Перед Гран-при Барселоны, где Ферстаппен квалифицировался пятым, он провел переговоры с высокопоставленными представителями Red Bull GmbH. Среди участников встречи был Оливер Минцлафф, отвечающий в компании за программу в «Формуле-1».
У гонщика спросили, о чем шла речь на встрече.
«Это никого не касается», — сказал Ферстаппен Viaplay.
Нидерландец подчеркнул, что переговоры не были срочно организованы после этапа в Монако.
«Она и так была запланирована. Это не то чтобы внезапно появилось из ниоткуда после Монако», — заявил четырехкратный чемпион мира.
Ферстаппена также спросили, раздражает ли его, что болельщики могут отслеживать его перемещения, в том числе через аккаунты, следящие за частными самолетами.
«Конечно, мой самолет можно отследить. У меня с этим нет проблем. Люди могут видеть, где я нахожусь. Они могут задавать вопросы, но я отвечаю только на те, на которые хочу отвечать. Если с моей стороны будет что-то, я сам сообщу. Вот и все», — добавил пилот.