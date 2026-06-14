Хэмилтон выиграл первую гонку «Формулы-1» за рулем «Феррари»

Для семикратного чемпиона мира из Великобритании Льюиса Хэмилтона эта победа стала первой после перехода в «Феррари» в 2025 году. Второе место мог занять лидер сезона итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса», который за пять кругов до финиша опередил своего партнера по команде Джорджа Расселла, но почти сразу после обгона он сошел с дистанции, сохранив лидерство в общем зачете благодаря пяти победам подряд в пяти предыдущих гонках и второму месту в первом гран-при сезона в Австралии.