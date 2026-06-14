Хэмилтон выиграл первую гонку «Формулы-1» за рулем «Феррари»

Вторым финишировал Джордж Расселл из «Мерседес». Третье место занял действующий чемпион Ландо Норрис («Макларен»), который не смог завершить две предыдущие гонки.
Для семикратного чемпиона мира из Великобритании Льюиса Хэмилтона эта победа стала первой после перехода в «Феррари» в 2025 году. Второе место мог занять лидер сезона итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса», который за пять кругов до финиша опередил своего партнера по команде Джорджа Расселла, но почти сразу после обгона он сошел с дистанции, сохранив лидерство в общем зачете благодаря пяти победам подряд в пяти предыдущих гонках и второму месту в первом гран-при сезона в Австралии.
Напарник Хэмилтона Шарль Леклер также сошел с дистанции в концовке, досрочно завершив вторую гонку подряд. По ходу заезда сошли Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо (оба — «Астон Мартин»), Нико Хюлькенберг («Ауди»), Валттери Боттас («Кадиллак») и Оливер Берман («Хаас»).
Хэмилтон выступает за «Феррари» второй сезон. В 2025 году он ни разу не попал в призеры, а в 2026-м стал третьим на Гран-при Китая и финишировал вторым в Монреале и Монако. Предыдущую победу в гонке 41-летний гонщик одержал в июле 2024 года на Гран-при Бельгии. Победа в Барселоне стала для него 106-й в карьере.
Следующая гонка состоится на «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге 28 июня.