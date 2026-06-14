Три британца заняли подиум «Формулы-1» впервые с 1968 года

В воскресенье, 14 июня, британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», одержал победу на Гран-при Барселоны-Каталонии.
Второе и третье места заняли его соотечественники Джордж Расселл («Мерседес») и Ландо Норрис («Макларен»). Таким образом, гонщики из одной страны впервые с 1983 года заняли весь пьедестал на этапе «Формулы-1».
В последний раз подобная ситуация фиксировалась на Гран-при Сан-Марино в 1983 году, где победил француз Патрик Тамбе, а вторым и третьим финишировали его соотечественники Ален Прост и Рене Арну.
Три британца в последний раз оказывались на подиуме в 1968 году на этапе в США — тогда это были Джеки Стюарт, Грэм Хилл и Джон Сертис.