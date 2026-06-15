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Льюис Хэмилтон: Фанаты спасли мне жизнь в прошлом году

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к своим фанатам после победы на Гран-при Каталонии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: JOEL CARRETT/EPA/TASS

«Всему фан-сообществу Team LH просто хочу сказать огромное, огромное спасибо. Я бы не оказался здесь сегодня без вашей поддержки. Вы действительно спасли мне жизнь в прошлом году, помогли выбраться из мрачной ситуации. Так что я просто хотел выразить свою признательность и посвятить эту победу вам. Надеюсь, вы счастливы. Надеюсь, у вас есть возможность отпраздновать, ведь это наша общая победа. Мы выигрываем и проигрываем вместе, я всегда буду благодарен за поддержку», — сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

14 июня британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», одержал победу на Гран-при в Барселоне. Второе и третье места заняли его соотечественники Джордж Расселл («Мерседес») и Ландо Норрис («Макларен»). Таким образом, гонщики из одной страны впервые с 1983 года заняли весь пьедестал на этапе «Формулы-1».

Для семикратного чемпиона мира из Великобритании Льюиса Хэмилтона эта победа стала первой после перехода в «Феррари». За эту команду Хэмилтон выступает второй сезон. В 2025 году он ни разу не попал в призеры, а в 2026-м стал третьим на Гран-при Китая и финишировал вторым в Монреале и Монако. Предыдущую победу в гонке 41-летний гонщик одержал в июле 2024 года на Гран-при Бельгии. Победа в Барселоне стала для него 106-й в карьере.

Следующая гонка состоится на «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге 28 июня.

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