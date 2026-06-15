Льюис Хэмилтон: Фанаты спасли мне жизнь в прошлом году

«Всему фан-сообществу Team LH просто хочу сказать огромное, огромное спасибо. Я бы не оказался здесь сегодня без вашей поддержки. Вы действительно спасли мне жизнь в прошлом году, помогли выбраться из мрачной ситуации. Так что я просто хотел выразить свою признательность и посвятить эту победу вам. Надеюсь, вы счастливы. Надеюсь, у вас есть возможность отпраздновать, ведь это наша общая победа. Мы выигрываем и проигрываем вместе, я всегда буду благодарен за поддержку», — сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
14 июня британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», одержал победу на Гран-при в Барселоне. Второе и третье места заняли его соотечественники Джордж Расселл («Мерседес») и Ландо Норрис («Макларен»). Таким образом, гонщики из одной страны впервые с 1983 года заняли весь пьедестал на этапе «Формулы-1».
Для семикратного чемпиона мира из Великобритании Льюиса Хэмилтона эта победа стала первой после перехода в «Феррари». За эту команду Хэмилтон выступает второй сезон. В 2025 году он ни разу не попал в призеры, а в 2026-м стал третьим на Гран-при Китая и финишировал вторым в Монреале и Монако. Предыдущую победу в гонке 41-летний гонщик одержал в июле 2024 года на Гран-при Бельгии. Победа в Барселоне стала для него 106-й в карьере.
Следующая гонка состоится на «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге 28 июня.