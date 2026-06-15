Льюис Хэмилтон: Фанаты спасли мне жизнь в прошлом году

«Всему фан-сообществу Team LH просто хочу сказать огромное, огромное спасибо. Я бы не оказался здесь сегодня без вашей поддержки. Вы действительно спасли мне жизнь в прошлом году, помогли выбраться из мрачной ситуации. Так что я просто хотел выразить свою признательность и посвятить эту победу вам. Надеюсь, вы счастливы. Надеюсь, у вас есть возможность отпраздновать, ведь это наша общая победа. Мы выигрываем и проигрываем вместе, я всегда буду благодарен за поддержку», — сказал семикратный чемпион «Формулы-1».