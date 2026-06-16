«Макларен» опротестовал итоги Гран-при «Формулы-1» в Монако

По итогам шестого этапа чемпионата «Формулы-1», который состоялся 7 июня, французскому пилоту команды «Альпин» Пьеру Гасли вернули третье место после того, как он лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне. Его команда подала протест в FIA с требованием пересмотра решения, который был удовлетворен.
«На наш взгляд, отмена штрафов создает ситуацию, в которой некоторые участники соревнований оказываются в невыгодном положении, поскольку действовали в соответствии с правилами. Такой исход чреват созданием спортивного неравенства и подрывом доверия к регламенту. Наше решение об обжаловании не направлено против какого-либо участника. Скорее, оно отражает нашу убежденность в том, что чемпионат выигрывает от правил, которые применяются последовательно, прозрачно и справедливо ко всем участникам», — говорится в заявлении.
Гран-при Монако завершился победой итальянского пилота «Мерседеса» Кими Антонелли, который выиграл пятую гонку подряд. Второе место занял британец из «Феррари» Льюис Хэмилтон.