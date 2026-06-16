Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Макларен» опротестовал итоги Гран-при «Формулы-1» в Монако

Команда «Макларен» официально подтвердила подачу уведомления об апелляции в Международную автомобильную федерацию (FIA) по решениям стюардов Гран-при Монако 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По итогам шестого этапа чемпионата «Формулы-1», который состоялся 7 июня, французскому пилоту команды «Альпин» Пьеру Гасли вернули третье место после того, как он лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне. Его команда подала протест в FIA с требованием пересмотра решения, который был удовлетворен.

«На наш взгляд, отмена штрафов создает ситуацию, в которой некоторые участники соревнований оказываются в невыгодном положении, поскольку действовали в соответствии с правилами. Такой исход чреват созданием спортивного неравенства и подрывом доверия к регламенту. Наше решение об обжаловании не направлено против какого-либо участника. Скорее, оно отражает нашу убежденность в том, что чемпионат выигрывает от правил, которые применяются последовательно, прозрачно и справедливо ко всем участникам», — говорится в заявлении.

Гран-при Монако завершился победой итальянского пилота «Мерседеса» Кими Антонелли, который выиграл пятую гонку подряд. Второе место занял британец из «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше