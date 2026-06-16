«Макларен» опротестовал итоги Гран-при «Формулы-1» в Монако

«На наш взгляд, отмена штрафов создает ситуацию, в которой некоторые участники соревнований оказываются в невыгодном положении, поскольку действовали в соответствии с правилами. Такой исход чреват созданием спортивного неравенства и подрывом доверия к регламенту. Наше решение об обжаловании не направлено против какого-либо участника. Скорее, оно отражает нашу убежденность в том, что чемпионат выигрывает от правил, которые применяются последовательно, прозрачно и справедливо ко всем участникам», — говорится в заявлении.