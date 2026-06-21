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Ферстаппен дал совет лидеру сезона Ф-1 Антонелли

Четырехкратный чемпион мира считает, что пилоту «Мерседеса» нужно оставаться собой.

Источник: Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал совет гонщику «Мерседеса» Кими Антонелли, который проводит дебютный сезон в «Формуле-1» и лидирует в личном зачете. Слова нидерландца приводит GPblog.

Ферстаппена спросили об Антонелли после Гран-при Испании. В Барселоне итальянец шел к финишу вторым позади Льюиса Хэмилтона, но сошел из-за механической проблемы на машине «Мерседеса».

«В целом в таком возрасте делать то, что делает он, и при этом находить стабильность — это очень впечатляет. То, что он сделал в Монако, тоже впечатляет. В таком возрасте это очень трудно, особенно в квалификации, когда на тебе давление и нужно выдавать такие круги.

Я рад за него, что он делает такие вещи. Он, конечно, большой талант. Я это знал, я видел, что это идет. В дебютном сезоне ты должен ошибаться, но потом важно, как ты на этом учишься. Думаю, он делает это очень хорошо.

Важно просто быть собой и не смотреть на других, не пытаться быть как кто-то еще. Просто быть собой. Он это знает, и ему нужно делать все своим путем. Так ты и растешь — делаешь все своим путем. Думаю, очень важно быть своей собственной звездой», — сказал Ферстаппен.

Антонелли выиграл пять Гран-при подряд в первой части сезона-2026, включая гонку в Монако. После этапа в Барселоне он опережает Хэмилтона на 41 очко, а напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла — на 50.

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