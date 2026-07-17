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День в истории: 17 июля 2015 года ушел из жизни гонщик Формулы-1 Жюль Бьянки

17 июля 2015 года в клинике Ниццы скончался французский пилот Формулы-1 Жюль Бьянки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ему было 25 лет. Смерть гонщика стала результатом тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной девять месяцев ранее на Гран-при Японии.

Авария произошла 5 октября 2014 года на дождевом этапе в Сузуке. За несколько кругов до финиша болид «Маруси» Бьянки вылетел с трассы и на высокой скорости врезался в эвакуатор, который убирал машину гонщика «Заубера» Адриана Сутиля. Удар пришёлся в шлем пилота. Бьянки потерял сознание и был доставлен в больницу с тяжёлой травмой головы.

Сразу после аварии гонщика оперировали в Японии, после чего он три месяца находился в состоянии комы. Затем его перевезли в клинику Ниццы для реабилитационного лечения. В какой-то момент семья отмечала небольшие признаки прогресса, но повреждения головного мозга оказались фатальными. В заявлении родителей Бьянки было сказано: «Жюль боролся до конца, как и всегда, но сегодня его битва подошла к концу».

Бьянки стал первым гонщиком Формулы-1, погибшим от травм, полученных в аварии, после гибели Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера в Имоле в 1994 году. Всего он стал 34-й жертвой в истории «Королевских гонок». В честь француза FIA вывела из обращения номер 17, а в 2016 году одна из улиц Ниццы была переименована в его честь.