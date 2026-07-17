День в истории: 17 июля 2015 года ушел из жизни гонщик Формулы-1 Жюль Бьянки

Сразу после аварии гонщика оперировали в Японии, после чего он три месяца находился в состоянии комы. Затем его перевезли в клинику Ниццы для реабилитационного лечения. В какой-то момент семья отмечала небольшие признаки прогресса, но повреждения головного мозга оказались фатальными. В заявлении родителей Бьянки было сказано: «Жюль боролся до конца, как и всегда, но сегодня его битва подошла к концу».