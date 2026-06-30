Ферстаппен заявил о проблемах «Ред Булл» в борьбе за титул

«У нас все еще слишком много проблем. Начиная со старта и заканчивая процедурными вещами за кулисами, о которых вы, думаю, не знаете, а я знаю.



Это не большая критика, думаю, все в курсе. Но мы всегда хотим становиться лучше, мы стремимся быть лучшими. Нам просто нужно сосредоточиться на всех этих вещах. Если мы станем чуть более, скажем так, железобетонными, как уже бывало в прошлом, тогда, конечно, история будет другой. Но надеюсь, это не займет слишком много времени. Нам еще нужно немного поработать», — отметил Ферстаппен.