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Ферстаппен заявил о проблемах «Ред Булл» в борьбе за титул

Гонщик финишировал вторым на Гран-при Австрии, но не считает машину готовой к чемпионской гонке.

Источник: Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что команда пока не готова к полноценной борьбе за титул в сезоне-2026. Об этом сообщает Motorsport.com.

На Гран-при Австрии Ферстаппен финишировал вторым, уступив Джорджу Расселлу из «Мерседеса». Это лучший результат четырехкратного чемпиона мира в нынешнем сезоне.

После этапа в Австрии разговоры о возможной борьбе Ферстаппена за титул усилились, но сам гонщик отметил, что отставание от лидера чемпионата Кими Антонелли остается слишком большим.

«Думаю, гонок осталось больше, чем в прошлом году, но это очень большой разрыв. У нас был очень хороший темп, но, чтобы бороться за титул, нам нужно быть более универсальными», — сказал Ферстаппен.

По словам нидерландца, «Ред Булл» все еще нужно решить несколько проблем.

«У нас все еще слишком много проблем. Начиная со старта и заканчивая процедурными вещами за кулисами, о которых вы, думаю, не знаете, а я знаю.

Это не большая критика, думаю, все в курсе. Но мы всегда хотим становиться лучше, мы стремимся быть лучшими. Нам просто нужно сосредоточиться на всех этих вещах. Если мы станем чуть более, скажем так, железобетонными, как уже бывало в прошлом, тогда, конечно, история будет другой. Но надеюсь, это не займет слишком много времени. Нам еще нужно немного поработать», — отметил Ферстаппен.

«Ред Булл» привез крупный пакет обновлений на этап в Австрии. В его основе было новое днище. По ходу уик-энда команде понадобилось время, чтобы настроить баланс машины, но в гонке Ферстаппен смог навязать борьбу Расселлу.

«Для нас это уже был очень большой шаг вперед по сравнению с предыдущими гонками. Посмотрите на прошлый этап: я был сам по себе и по-настоящему ни с кем не боролся. Поэтому на трассе, где деградируют шины, это хороший знак», — добавил Ферстаппен.

Ферстаппен отстает от Антонелли на 98 очков. С этапа в Майами он набрал 61 очко — меньше, чем Антонелли, Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл и Ландо Норрис за тот же период.

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