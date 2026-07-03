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Хэмилтон заявил, что не откажется от мечты о восьмом титуле

Пилот «Феррари» подтвердил, что продолжает бороться за рекордное чемпионство в Формуле-1.

Источник: AP 2024

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что не намерен отказываться от борьбы за восьмой титул чемпиона мира Формулы-1. Британец сделал это заявление перед домашним Гран-при Великобритании.

«Уверяю, я не остановлюсь, пока не добьюсь этого. Мысли только о том, чтобы сделать все возможное и выступить наилучшим образом. Надеюсь, энергия наших болельщиков поможет нам сократить отставание от тех, кто впереди», — сказал Хэмилтон.

Семикратный чемпион мира отметил, что поддержка трибун на «Сильверстоуне» всегда придает дополнительную скорость, согласившись с мнением Найджела Мэнселла о влиянии домашних болельщиков.

Перед этапом в Великобритании Хэмилтон продолжает борьбу за рекордный восьмой чемпионский титул в составе «Феррари». Об этом сообщает Crash.net.

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