Хэмилтон заявил, что не откажется от мечты о восьмом титуле

«Уверяю, я не остановлюсь, пока не добьюсь этого. Мысли только о том, чтобы сделать все возможное и выступить наилучшим образом. Надеюсь, энергия наших болельщиков поможет нам сократить отставание от тех, кто впереди», — сказал Хэмилтон.