Алонсо раскритиковал систему обгонов в новой «Формуле-1»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал особенности машин «Формулы-1» нового поколения после Гран-при Великобритании. Испанец заявил, что при нынешних правилах для обгона соперника практически не требуется мастерства.
«Для обгона вообще не требуется мастерства или таланта. Не нужно тормозить позже или рисковать. Просто нажимаешь кнопку и обгоняешь, если у тебя больше энергии, чем у машины впереди», — сказал Алонсо.
По словам двукратного чемпиона мира, во время просмотра спринта он обратил внимание, что многие обгоны происходили на прямых исключительно за счет большего запаса энергии батареи.
Ранее Алонсо уже выражал опасения по поводу того, как новые технические правила повлияют на борьбу на трассе и количество зрелищных обгонов.