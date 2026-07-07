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В «Ред Булл» растет недовольство Ферстаппеном из-за неопределенности с будущим

Нидерландец после Гран-при Великобритании получил возможность активировать досрочное расторжение контракта.

Источник: Reuters

В руководстве «Ред Булл» растет недовольство Максом Ферстаппеном из-за того, что пилот до сих пор не определился со своим будущим в команде.

По данным De Limburger, после Гран-при Великобритании у Ферстаппена впервые за все время выступлений за «Ред Булл» появилась возможность активировать опцию досрочного расторжения контракта. Нидерландец по-прежнему сохраняет математические шансы войти в топ-2 личного зачета перед летним перерывом, но при этом не обязан сообщать команде о своем решении до октября.

В «Ред Булл» рассчитывали, что Ферстаппен проявит больше доверия к коллективу из Милтон-Кинса. В команде считают, что гонщику следовало бы выразить большую благодарность за сотни миллионов долларов, выплаченные ему по контракту.

При этом сам Ферстаппен не намерен продавать пункт о досрочном расторжении соглашения. Ранее «Ред Булл» хотел выкупить эту опцию, но пилот сохранил за собой право воспользоваться ей.

Ферстаппен также недоволен нынешней политикой команды. У пилота появились вопросы к квалификации новых сотрудников, а после ухода ряда специалистов большинство замен подбирались из футбольного подразделения «Ред Булл». Исключением стал новый руководитель команды Лоран Мекьес.

По данным издания, Ферстаппен рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Среди них — полноценный уход из Формулы-1 или годичная пауза.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом мира Формулы-1.