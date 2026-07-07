В «Ред Булл» растет недовольство Ферстаппеном из-за неопределенности с будущим

По данным De Limburger, после Гран-при Великобритании у Ферстаппена впервые за все время выступлений за «Ред Булл» появилась возможность активировать опцию досрочного расторжения контракта. Нидерландец по-прежнему сохраняет математические шансы войти в топ-2 личного зачета перед летним перерывом, но при этом не обязан сообщать команде о своем решении до октября.