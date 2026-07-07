Хэмилтон заявил, что не поехал бы в боксы, зная о потере позиции

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что не стал бы заезжать в боксы на Гран-при Великобритании, если бы команда заранее предупредила его о потере позиции. Об этом сообщает FormulaPassion.
Хэмилтон потерял второе место из-за пит-стопа в режиме машины безопасности. Команда рассчитывала, что Safety Car вернется в боксы до финиша гонки, но этот сценарий не сработал.
«Какая разница? Команда попросила меня остановиться. Я думал, что после пит-стопа сохраню позицию. Если бы мне сказали: “Ты остановишься и потеряешь позицию”, я бы этого не сделал», — сказал Хэмилтон.
Британец также прокомментировал ранний старт, за который получил пятисекундный штраф. Наказание он отбыл во время первого пит-стопа.
«Моя рука внезапно дернулась. Я не очень понимаю, куда она пошла, я не хотел этого делать. Я даже не говорил своей руке делать это. Такое случается. Со мной это происходило очень редко за 380 стартов», — добавил Хэмилтон.
Гонка в Сильверстоуне стала для Хэмилтона пятой подиумной в сезоне. FormulaPassion отмечает, что в 2025 году «Феррари» ни разу не видела семикратного чемпиона мира на подиуме.
После Гран-при Великобритании Хэмилтон занимает третье место в личном зачете. У него 147 очков, он уступает 32 балла лидеру чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».