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Ферстаппен может принять решение о переходе в «Макларен»

У пилота «Ред Булл» впервые появляется возможность активировать пункт о досрочном уходе из команды.

Источник: Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить возможность покинуть команду после сезона-2026. Об этом сообщает F1-Insider.

По информации источника, у Ферстаппена есть контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года, но в соглашении прописан пункт о досрочном уходе. Он может активировать его до октября, если к летнему перерыву не будет входить в топ-2 личного зачета.

После схода на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне голландец, как утверждает F1-Insider, уже математически не сможет уйти на летний перерыв в двойке лучших. Это впервые открывает ему путь к возможному уходу из «Ред Булл».

F1-Insider со ссылкой на PlanetF1 пишет, что переговоры между Ферстаппеном и «Маклареном» находятся на продвинутой стадии. Сам гонщик, по данным публикации, близок к решению, готов ли он на такой шаг.

В материале также говорится, что «Ред Булл» ранее пытался выкупить у Ферстаппена пункт о досрочном расторжении за сумму около 8 млн евро, но пилот отказался.

Отношения внутри «Ред Булл», по данным F1-Insider, осложняются из-за неопределенности вокруг будущего Ферстаппена. Издание также отмечает, что инженер Джанпьеро Ламбьязе, много лет работавший с голландцем, должен перейти в «Макларен» после периода ограничений.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В составе команды он четыре раза становился чемпионом «Формулы-1».

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