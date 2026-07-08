Ферстаппен может принять решение о переходе в «Макларен»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить возможность покинуть команду после сезона-2026. Об этом сообщает F1-Insider.
По информации источника, у Ферстаппена есть контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года, но в соглашении прописан пункт о досрочном уходе. Он может активировать его до октября, если к летнему перерыву не будет входить в топ-2 личного зачета.
После схода на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне голландец, как утверждает F1-Insider, уже математически не сможет уйти на летний перерыв в двойке лучших. Это впервые открывает ему путь к возможному уходу из «Ред Булл».
F1-Insider со ссылкой на PlanetF1 пишет, что переговоры между Ферстаппеном и «Маклареном» находятся на продвинутой стадии. Сам гонщик, по данным публикации, близок к решению, готов ли он на такой шаг.
В материале также говорится, что «Ред Булл» ранее пытался выкупить у Ферстаппена пункт о досрочном расторжении за сумму около 8 млн евро, но пилот отказался.
Отношения внутри «Ред Булл», по данным F1-Insider, осложняются из-за неопределенности вокруг будущего Ферстаппена. Издание также отмечает, что инженер Джанпьеро Ламбьязе, много лет работавший с голландцем, должен перейти в «Макларен» после периода ограничений.
Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В составе команды он четыре раза становился чемпионом «Формулы-1».