Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пиастри не планирует уходить из «Макларена»

Слухи о будущем австралийца появились на фоне неопределенности вокруг Макса Ферстаппена.

Источник: Reuters

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не планирует покидать команду по окончании сезона, сообщает RacingNews365 со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, в паддоке появились слухи, что австралиец якобы уже сообщил «Макларену» о намерении уйти в конце сезона, несмотря на контракт до конца 2028 года.

Источники в команде и окружении гонщика сообщили RacingNews365, что в отношениях Пиастри и «Макларена» «ничего не изменилось». Также утверждается, что 25-летний пилот останется в команде «в обозримом будущем».

Один из источников назвал значительную часть информации вокруг Пиастри и Макса Ферстаппена «некорректной». Будущее нидерландца в «Ред Булл» остается одной из главных тем на рынке пилотов.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, но в нем, по данным RacingNews365, есть пункт о досрочном уходе. Он может быть активирован, если гонщик не будет входить в топ-2 личного зачета к началу летнего перерыва.

Сейчас Ферстаппен занимает седьмое место и уже не имеет математических шансов подняться в топ-2 до паузы в сезоне. При этом источники в окружении «Ред Булл» утверждают, что главная цель команды — сохранить отношения с четырехкратным чемпионом мира.

RacingNews365 отмечает, что Пиастри входит в список возможных преемников Ферстаппена, если такая ситуация возникнет. Однако, по данным издания, сейчас австралиец не готовится к уходу из «Макларена».

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше