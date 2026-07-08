Пиастри не планирует уходить из «Макларена»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не планирует покидать команду по окончании сезона, сообщает RacingNews365 со ссылкой на несколько источников.
По данным издания, в паддоке появились слухи, что австралиец якобы уже сообщил «Макларену» о намерении уйти в конце сезона, несмотря на контракт до конца 2028 года.
Источники в команде и окружении гонщика сообщили RacingNews365, что в отношениях Пиастри и «Макларена» «ничего не изменилось». Также утверждается, что 25-летний пилот останется в команде «в обозримом будущем».
Один из источников назвал значительную часть информации вокруг Пиастри и Макса Ферстаппена «некорректной». Будущее нидерландца в «Ред Булл» остается одной из главных тем на рынке пилотов.
Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, но в нем, по данным RacingNews365, есть пункт о досрочном уходе. Он может быть активирован, если гонщик не будет входить в топ-2 личного зачета к началу летнего перерыва.
Сейчас Ферстаппен занимает седьмое место и уже не имеет математических шансов подняться в топ-2 до паузы в сезоне. При этом источники в окружении «Ред Булл» утверждают, что главная цель команды — сохранить отношения с четырехкратным чемпионом мира.
RacingNews365 отмечает, что Пиастри входит в список возможных преемников Ферстаппена, если такая ситуация возникнет. Однако, по данным издания, сейчас австралиец не готовится к уходу из «Макларена».