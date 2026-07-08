Пиастри не планирует уходить из «Макларена»

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, но в нем, по данным RacingNews365, есть пункт о досрочном уходе. Он может быть активирован, если гонщик не будет входить в топ-2 личного зачета к началу летнего перерыва.