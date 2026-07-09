Шумахер оценил влияние зарплаты Ферстаппена на будущее «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о ситуации вокруг будущего Макса Ферстаппена и ее влиянии на команду «Ред Булл».
«Ферстаппен обходится “Ред Булл” в 100 млн долларов в год — по крайней мере, таковы слухи. Эти деньги можно было бы вложить в разработку машины, новые детали или зарплаты инженеров. Возникает вопрос, хотят ли владельцы по-прежнему тратить столько денег, если команда все равно не выигрывает», — заявил Шумахер.
По словам немца, многие инженеры ждут решения Ферстаппена о будущем, поскольку оно влияет на кадровое и техническое планирование команды. Шумахер также отметил, что даже лучший пилот не способен выигрывать титулы без конкурентоспособного болида.