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Шумахер оценил влияние зарплаты Ферстаппена на будущее «Ред Булл»

По мнению бывшего пилота, владельцы могут задуматься о целесообразности столь крупных расходов.

Источник: Reuters

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о ситуации вокруг будущего Макса Ферстаппена и ее влиянии на команду «Ред Булл».

«Ферстаппен обходится “Ред Булл” в 100 млн долларов в год — по крайней мере, таковы слухи. Эти деньги можно было бы вложить в разработку машины, новые детали или зарплаты инженеров. Возникает вопрос, хотят ли владельцы по-прежнему тратить столько денег, если команда все равно не выигрывает», — заявил Шумахер.

По словам немца, многие инженеры ждут решения Ферстаппена о будущем, поскольку оно влияет на кадровое и техническое планирование команды. Шумахер также отметил, что даже лучший пилот не способен выигрывать титулы без конкурентоспособного болида.

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