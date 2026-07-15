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Стролл не ждет успеха «Астон Мартин» на Гран-при Бельгии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл не рассчитывает на высокие результаты команды на Гран-при Бельгии в Спа, который пройдет с 17 по 19 июля.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Канадский гонщик отметил, что особенности трассы могут стать серьезной проблемой для болида команды.

— Мы знаем, что в Спа будет очень сложно. Вероятно, это худшая трасса для нас в сезоне. Нам придется тяжело. Будапешт стал большим шагом вперед с точки зрения скорости. Теперь остается ждать обновлений и надеяться, что они заметно улучшат нашу производительность, — приводит слова Стролла Crash.net.

Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» начал переговоры с ФИА по вопросу лимита бюджета.

В текущем сезоне Лэнс Стролл занимает последнее, 22-е место в личном зачете пилотов. Спортсмен пока не смог набрать ни одного очка. Лидером является гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли с 179 баллами.