Стролл не ждет успеха «Астон Мартин» на Гран-при Бельгии

— Мы знаем, что в Спа будет очень сложно. Вероятно, это худшая трасса для нас в сезоне. Нам придется тяжело. Будапешт стал большим шагом вперед с точки зрения скорости. Теперь остается ждать обновлений и надеяться, что они заметно улучшат нашу производительность, — приводит слова Стролла Crash.net.