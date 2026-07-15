Стролл не ждет успеха «Астон Мартин» на Гран-при Бельгии

Канадский гонщик отметил, что особенности трассы могут стать серьезной проблемой для болида команды.
— Мы знаем, что в Спа будет очень сложно. Вероятно, это худшая трасса для нас в сезоне. Нам придется тяжело. Будапешт стал большим шагом вперед с точки зрения скорости. Теперь остается ждать обновлений и надеяться, что они заметно улучшат нашу производительность, — приводит слова Стролла Crash.net.
Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» начал переговоры с ФИА по вопросу лимита бюджета.
В текущем сезоне Лэнс Стролл занимает последнее, 22-е место в личном зачете пилотов. Спортсмен пока не смог набрать ни одного очка. Лидером является гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли с 179 баллами.