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Хэмилтон отказался думать о титуле после прогресса «Феррари»

Пилот команды «Ф-1» «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о шансах на титул в сезоне-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После завершения части чемпионата британский гонщик занимает третье место в личном зачете, набрав 147 очков. Лидирует в общем зачете представитель «Мерседеса» Кими Антонелли — на его счету 179 баллов. Вторую позицию занимает партнер итальянца по команде Джордж Рассел (154).

«Борьба за титул? Как уже и говорил, я действительно, действительно горжусь всей командой на базе, каждый человек в команде вносит свой вклад. Все повышают свой уровень, все выкладываются чуть больше, чем раньше, и мы работаем более сплоченно и теснее, чем раньше, с отличным руководством Фреда, и мы видим улучшения, о которых просили.

Команда невероятно усердно работала, чтобы модифицировать двигатель ранее. И это не финальный шаг, но это один из для нашей эволюции, и мы должны продолжать в том же духе, просто продолжать идти вперёд. Но я не думаю о чемпионате, я думаю о каждой гонке и о том, чтобы действовать правильно. Это самое важное, а не думать о том, что произойдет в финальной гонке», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Бельгии пройдет с 17 по 19 июля.

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