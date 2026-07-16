Хэмилтон отказался думать о титуле после прогресса «Феррари»

«Борьба за титул? Как уже и говорил, я действительно, действительно горжусь всей командой на базе, каждый человек в команде вносит свой вклад. Все повышают свой уровень, все выкладываются чуть больше, чем раньше, и мы работаем более сплоченно и теснее, чем раньше, с отличным руководством Фреда, и мы видим улучшения, о которых просили.



Команда невероятно усердно работала, чтобы модифицировать двигатель ранее. И это не финальный шаг, но это один из для нашей эволюции, и мы должны продолжать в том же духе, просто продолжать идти вперёд. Но я не думаю о чемпионате, я думаю о каждой гонке и о том, чтобы действовать правильно. Это самое важное, а не думать о том, что произойдет в финальной гонке», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.