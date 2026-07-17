Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антонелли вспомнил, как в 8 лет попал на пит-лейн в тележке с шинами

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли вспомнил, с чего начался его путь в гонках, и рассказал о роли отца Марко в своей карьере.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Антонелли поделился забавной историей о том, как в восьмилетнем возрасте впервые попал на пит-лейн — для этого его пришлось спрятать в тележке с шинами.

«Папа поначалу не хотел, чтобы я занимался гонками. Он и сам был гонщиком, но, конечно, у него не было тех возможностей, которые есть у меня. Ему пришлось пройти через непростые моменты в автоспорте, и он хотел уберечь меня от его жестокой стороны. Он не хотел, чтобы мне пришлось пережить все то, через что прошел он сам.

Помню, однажды во время тренировок его команды я очень хотел попасть на пит-лейн и посмотреть заезд. Но мне было всего восемь лет, поэтому по правилам меня туда не пускали. Тогда папа придумал отличный способ: я был совсем маленьким и легко помещался в тележку с шинами. Меня накрыли сверху зонтом, чтобы это выглядело не слишком подозрительно, и так мы спокойно проехали на пит-лейн. Получился отличный опыт. После этого папа увидел, насколько сильно я увлечен гонками, и дальше все развивалось уже совершенно естественно.

Я хорошо помню свою первую поездку на карте. Там стоял совсем простой двигатель, что-то вроде двигателя от газонокосилки, так что мощности было немного. Но я отлично помню свой первый круг и то, как сразу влюбился в ощущение скорости и всё, что связано с гонками.

У нас с папой очень крепкая связь. Для меня он настоящая опора. Я знаю, что всегда могу на него рассчитывать и он всегда будет рядом. Мне очень повезло, что в моей жизни есть такой человек», — рассказал Антонелли в видео, опубликованном компанией Nasdaq, партнере «Мерседеса».

После завершения части чемпионата Антонелли лидирует в общем зачете пилотов — на его счету 179 баллов. Вторую позицию занимает партнер итальянца по команде британец Джордж Рассел (154). Третьим идет соотечественник Рассела Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147).

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Бельгии пройдет с 17 по 19 июля.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше