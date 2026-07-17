Антонелли вспомнил, как в 8 лет попал на пит-лейн в тележке с шинами

«Папа поначалу не хотел, чтобы я занимался гонками. Он и сам был гонщиком, но, конечно, у него не было тех возможностей, которые есть у меня. Ему пришлось пройти через непростые моменты в автоспорте, и он хотел уберечь меня от его жестокой стороны. Он не хотел, чтобы мне пришлось пережить все то, через что прошел он сам.



Помню, однажды во время тренировок его команды я очень хотел попасть на пит-лейн и посмотреть заезд. Но мне было всего восемь лет, поэтому по правилам меня туда не пускали. Тогда папа придумал отличный способ: я был совсем маленьким и легко помещался в тележку с шинами. Меня накрыли сверху зонтом, чтобы это выглядело не слишком подозрительно, и так мы спокойно проехали на пит-лейн. Получился отличный опыт. После этого папа увидел, насколько сильно я увлечен гонками, и дальше все развивалось уже совершенно естественно.



Я хорошо помню свою первую поездку на карте. Там стоял совсем простой двигатель, что-то вроде двигателя от газонокосилки, так что мощности было немного. Но я отлично помню свой первый круг и то, как сразу влюбился в ощущение скорости и всё, что связано с гонками.



У нас с папой очень крепкая связь. Для меня он настоящая опора. Я знаю, что всегда могу на него рассчитывать и он всегда будет рядом. Мне очень повезло, что в моей жизни есть такой человек», — рассказал Антонелли в видео, опубликованном компанией Nasdaq, партнере «Мерседеса».