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Пилот «Мерседеса» Антонелли выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Для итальянца, лидирующего в общем зачете, эта победа стала шестой в сезоне.

Источник: Reuters

Пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли из Италии одержал победу в основной гонке десятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии. Соревнование состоялось на трассе «Спа-Франкоршам».

Для итальянского гонщика этот успех стал шестым в текущем сезоне. Вторую позицию занял Шарль Леклер из «Феррари» (Монако), отставший на 1,952 секунды. Третье место досталось нидерландскому пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену (+11,586).

Гонку досрочно покинул британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Причиной стало столкновение с болидом Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Феррари».

В первую десятку финишировавших вошли: 4. Льюис Хэмилтон («Феррари»; +17,245), 5. Оскар Пиастри («Макларен»; +18,988), 6. Исак Хаджар («Ред Булл»; +23,307), 7. Ландо Норрис («Макларен»; +24,014), 8. Габриэль Бортолето («Ауди»; +49,140), 9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»; +50,406), 10. Франко Колапинто («Альпин»; +75,762).

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — запланирован на период с 24 по 26 июля.

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