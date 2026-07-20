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Расселл после схода: Мне нужна такая же машина, как у Кими

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл эмоционально прокомментировал неудачу на Гран-при Бельгии, где сошел с дистанции уже на первом круге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После Гран-при Бельгии Рассел опустился на третье место в личном зачете пилотов, пропустив вперед гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Что я попрошу у “Мерседеса”? Я хочу только лишь одного: чтобы у меня была такая же машина, как и у Кими Антонелли. Больше мне ничего не нужно. Я просто хочу такую же машину», — приводит слова Расселла Autoracer.

Британец столкнулся с проблемами уже в начале гонки: из-за технической неисправности силовая установка работала некорректно. Позже Расселл попал в контакт с Льюисом Хэмилтоном и был вынужден досрочно завершить заезд.

Тем временем его напарник Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии и увеличил преимущество над Расселлом в общем зачете чемпионата до 50 очков.

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