После Гран-при Бельгии Рассел опустился на третье место в личном зачете пилотов, пропустив вперед гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
«Что я попрошу у “Мерседеса”? Я хочу только лишь одного: чтобы у меня была такая же машина, как и у Кими Антонелли. Больше мне ничего не нужно. Я просто хочу такую же машину», — приводит слова Расселла Autoracer.
Британец столкнулся с проблемами уже в начале гонки: из-за технической неисправности силовая установка работала некорректно. Позже Расселл попал в контакт с Льюисом Хэмилтоном и был вынужден досрочно завершить заезд.
Тем временем его напарник Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии и увеличил преимущество над Расселлом в общем зачете чемпионата до 50 очков.