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Леклер: «Феррари» удивила даже саму себя на Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бельгии, где финишировал вторым и второй этап подряд поднялся на подиум.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Победителем Гран-при Бельгии стал гонщик «Мерседеса» итальянец Кими Антонелли. Партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон пришел к финишу четвертым.

«Отставание составляло очень много — возможно, четыре или пять десятых секунды. В квалификации это действительно было так, но в гонке мы оказались ближе к соперникам, чем ожидали. Так что в целом итоги получились позитивными. Думаю, на двух трассах, которые на бумаге должны были нам совершенно не подходить, мы одержали победу и заняли второе место. Возможно, нам немного повезло, но все равно это был отличный результат команды. На двух трассах, не подходящих нашей машине, мы заработали хорошие очки», — приводит слова Леклера RaceFans.

В личном зачете пилотов Леклер занимает 4-е место с 126 очками. Хэмилтон идет на второй позиции с 159 баллами.

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