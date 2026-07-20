Леклер: «Феррари» удивила даже саму себя на Гран-при Бельгии

«Отставание составляло очень много — возможно, четыре или пять десятых секунды. В квалификации это действительно было так, но в гонке мы оказались ближе к соперникам, чем ожидали. Так что в целом итоги получились позитивными. Думаю, на двух трассах, которые на бумаге должны были нам совершенно не подходить, мы одержали победу и заняли второе место. Возможно, нам немного повезло, но все равно это был отличный результат команды. На двух трассах, не подходящих нашей машине, мы заработали хорошие очки», — приводит слова Леклера RaceFans.