День в истории: 4 августа 1957 года Хуан Мануэль Фанхио стал пятикратным чемпионом Формулы-1

К тому моменту Фанхио уже был легендой автоспорта. Он выигрывал чемпионат мира в 1951, 1954, 1955 и 1956 годах, выступая за разные команды, а сезон 1957 года стал для него очередным триумфальным этапом карьеры. Победа в Германии оказалась ключевой: именно она позволила аргентинцу досрочно стать недосягаемым для соперников в общем зачете.