День в истории: 4 августа 1957 года Хуан Мануэль Фанхио стал пятикратным чемпионом Формулы-1

Это произошло после его победы на Гран-при Германии на трассе Нюрбургринг, где он еще раз подтвердил статус сильнейшего гонщика эпохи.
К тому моменту Фанхио уже был легендой автоспорта. Он выигрывал чемпионат мира в 1951, 1954, 1955 и 1956 годах, выступая за разные команды, а сезон 1957 года стал для него очередным триумфальным этапом карьеры. Победа в Германии оказалась ключевой: именно она позволила аргентинцу досрочно стать недосягаемым для соперников в общем зачете.
Гран-при Германии 1957 года вошел в историю как одна из самых ярких гонок Фанхио. Он стартовал не лучшим образом, но сумел отыграться, навязать борьбу и в итоге выиграть гонку. Этот успех стал четвертой победой подряд в том сезоне и еще больше укрепил его репутацию гонщика, умеющего побеждать в самых сложных условиях.
Фанхио завершил карьеру в Формуле-1 с пятью чемпионскими титулами, и этот результат долгие годы оставался рекордным. Он стал первым пятикратным чемпионом мира в истории Формулы-1, а его имя навсегда осталось в числе величайших в автоспорте.