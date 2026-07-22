Хэмилтон рассчитывает побороться за победу в Будапеште

«Надеюсь, что мы сможем быть конкурентоспособными. Прежде всего, на следующей неделе мне самому нужно все сделать правильно и показать в Будапеште тот уровень, на который я способен. Мы должны приехать туда и бороться за победу.



Наш темп прогрессирует, это действительно очень обнадеживает. Команда принимает отличные стратегические решения. Мы серьезно прибавили практически во всех аспектах нашей работы по ходу гоночного уик-энда. В Спа у нас был темп, позволявший бороться за победу. Учитывая все, что произошло, я очень благодарен, что в итоге нам удалось заработать очки», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.