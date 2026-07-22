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Хэмилтон рассчитывает побороться за победу в Будапеште

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Гран-при Венгрии пройдет с 24 по 26 июля.

«Надеюсь, что мы сможем быть конкурентоспособными. Прежде всего, на следующей неделе мне самому нужно все сделать правильно и показать в Будапеште тот уровень, на который я способен. Мы должны приехать туда и бороться за победу.

Наш темп прогрессирует, это действительно очень обнадеживает. Команда принимает отличные стратегические решения. Мы серьезно прибавили практически во всех аспектах нашей работы по ходу гоночного уик-энда. В Спа у нас был темп, позволявший бороться за победу. Учитывая все, что произошло, я очень благодарен, что в итоге нам удалось заработать очки», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

На Гран-при Бельгии Хэмилтон пришел к финишу четвертым, его партнер по команде Шарль Леклер стал вторым.

В личном зачете Хэмилтон занимает второе место, уступая пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли. Тройку лидеров замыкает еще один гонщик команды «Мерседес» Джордж Рассел.


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