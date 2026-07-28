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В «Ред Булл» высказались о будущем второго пилота Хаджара

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар близок к продлению контракта с командой на сезон-2027.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Об этом заявил руководитель коллектива Лоран Мекис, высоко оценивший выступления французского гонщика в нынешнем чемпионате.

«Это хорошая новость, что впервые за довольно долгое время у нас есть сильный второй гонщик. Это также было одной из наших целей перед началом сезона. Исак выступает стабильно и многому научился у команды и у Макса.

Хорошо и для Макса, что наши две машины теперь находятся ближе друг к другу по уровню. Мы пока не обсуждали будущее, но все видят, что Исак показывает отличные результаты. Поэтому примем логичное решение», — приводит слова Мекиса De Telegraaf.

21-летний Хаджар перешел в «Ред Булл» в 2026 году, став партнером Макса Ферстаппена. В нынешнем сезоне «Ф-1» Хаджар занимает 8-е место в общем зачете пилотов с 68 баллами.


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