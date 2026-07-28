В «Ред Булл» высказались о будущем второго пилота Хаджара

«Это хорошая новость, что впервые за довольно долгое время у нас есть сильный второй гонщик. Это также было одной из наших целей перед началом сезона. Исак выступает стабильно и многому научился у команды и у Макса.



Хорошо и для Макса, что наши две машины теперь находятся ближе друг к другу по уровню. Мы пока не обсуждали будущее, но все видят, что Исак показывает отличные результаты. Поэтому примем логичное решение», — приводит слова Мекиса De Telegraaf.