Попов предложил расширить очковую зону в «Формуле-1» до 15 мест

«Я бы до изменения очков уже говорил на эту тему, с 10 до 25 очков сказал бы “нет”. С девятого до десятого места сделали, что второе место с шести до восьми очков подняли, это кардинально не меняло. Это давало чуть больше очков, но не кардинально. А вот когда сделали десятку, с 10 до 25 очков сразу подняли за победу, это разом разрушило всю историю, теперь глупо сравнивать, у кого сколько было очков. Раз уж один раз сломали, надо и дальше ломать. Тем более у нас есть “Ошерслебен” топ-15. И они борются», — сказал Попов.