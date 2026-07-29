Попов предложил расширить очковую зону в «Формуле-1» до 15 мест

Нынешняя система начисления очков в «королевских гонках» действует с 2010 года. Тогда очки стали получать первые десять пилотов вместо восьми, а шкала была существенно пересмотрена и была преобразована с 10−8−6−5−4−3−2−1 в 25−18−15−12−10−8−6−4−2−1.
«Я бы до изменения очков уже говорил на эту тему, с 10 до 25 очков сказал бы “нет”. С девятого до десятого места сделали, что второе место с шести до восьми очков подняли, это кардинально не меняло. Это давало чуть больше очков, но не кардинально. А вот когда сделали десятку, с 10 до 25 очков сразу подняли за победу, это разом разрушило всю историю, теперь глупо сравнивать, у кого сколько было очков. Раз уж один раз сломали, надо и дальше ломать. Тем более у нас есть “Ошерслебен” топ-15. И они борются», — сказал Попов.
В 2019 году в «Формуле-1» появилось дополнительное очко, которое получает пилот, показавший лучший круг при условии, что он финиширует в первой десятке. В 2021 году в календаре «королевских гонок» появились спринты, за которые очки получают первые восемь пилотов (8−7−6−5−4−3−2−1).
В нынешнем сезоне в «Формуле-1» соревнуются 22 пилота. После 11 этапов лидером личного зачета является 19-летний итальянец Кими Антонелли из команды «Мерседес», в активе которого 219 очков. Он на 50 очков опережает ближайшего преследователя, семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Феррари».
Антонелли выиграл 6 из 11 гонок в этом сезоне и может стать самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1». В календаре сезона остаются еще 12 этапов.