«На мне давления нет»: Норрис высказался о борьбе за титул «Ф-1»

«Давление точно есть на нем. На мне давления нет. Я чувствую себя очень уверенно. Мы как команда допустили меньше ошибок и хорошо прибавили. Но впереди еще много работы. Нам нужно быть идеальными до конца сезона и продолжать улучшать машину.



В Венгрии мы были быстрейшими с квалификации до гонки, но так будет не всегда. На некоторых трассах нам будет сложнее, поэтому важно сделать болид конкурентоспособным в любых условиях. Я верю, что мы можем продолжать побеждать. Команда проделала огромную работу, чтобы машина снова стала способна выигрывать, и приятно добиваться этого для нее», — приводит слова Норриса PlanetF1.