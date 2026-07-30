«На мне давления нет»: Норрис высказался о борьбе за титул «Ф-1»

После Гран-при Венгрии Норрис занимает пятое место в чемпионате с 128 очками. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли лидирует с 219 баллами.
«Давление точно есть на нем. На мне давления нет. Я чувствую себя очень уверенно. Мы как команда допустили меньше ошибок и хорошо прибавили. Но впереди еще много работы. Нам нужно быть идеальными до конца сезона и продолжать улучшать машину.
В Венгрии мы были быстрейшими с квалификации до гонки, но так будет не всегда. На некоторых трассах нам будет сложнее, поэтому важно сделать болид конкурентоспособным в любых условиях. Я верю, что мы можем продолжать побеждать. Команда проделала огромную работу, чтобы машина снова стала способна выигрывать, и приятно добиваться этого для нее», — приводит слова Норриса PlanetF1.
Следующие этап «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов пройдет с 21 по 23 августа.