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Вольфф не допустит новой войны между пилотами в «Мерседесе»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что не позволит повториться внутрикоманднему конфликту, подобному противостоянию Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Хэмилтон и Росберг выступали за «Мерседес» с 2014 по 2016 год. Во время борьбы за чемпионские титулы их соперничество вышло за пределы трассы и переросло в один из самых громких конфликтов в современной истории «Формулы-1».

Руководителя команды спросили, существует ли риск, что нынешние пилоты «Мерседеса» — Кими Антонелли и Джордж Расселл — однажды окажутся в такой же ситуации.

«Я не допущу. Такое больше никогда со мной не случится. Такое больше никогда не случится с командой.

Все просто. Я уберу пилота, если он будет так поступать», — приводит слова Вольффа RacingNews365.

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