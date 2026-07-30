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Шарль Леклер подвел итоги первой половины сезона-2026 «Ф-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги первой половины сезона-2026 в «Формуле-1».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В нынешнем сезоне монегаск одержал одну победу — на Гран-при Великобритании. Кроме того, он трижды финишировал на подиуме: стал третьим в Австралии и Японии, а также занял второе место на Гран-при Бельгии.

«Первая половина сезона позади. Были особенные моменты, были и не самые приятные. А теперь пришло время ненадолго отключиться, отдохнуть и вернуться ко второй половине сезона полностью заряженным», — написал Леклер в своем аккаунте в одной из соцсетей.

После 11 этапов чемпионата Леклер занимает четвертое место в личном зачете. От лидера сезона Кими Антонелли из «Мерседеса» пилота «Феррари» отделяет 81 очко.

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов пройдет с 21 по 23 августа.