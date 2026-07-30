Шарль Леклер подвел итоги первой половины сезона-2026 «Ф-1»

«Первая половина сезона позади. Были особенные моменты, были и не самые приятные. А теперь пришло время ненадолго отключиться, отдохнуть и вернуться ко второй половине сезона полностью заряженным», — написал Леклер в своем аккаунте в одной из соцсетей.